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Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden kadın kimliğini vermemek için sinir krizi geçirdi

'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan genç kadın, kimliğini vermemek için sinir krizi geçirip polis ekiplerine dakikalarca direndi. Genç kadına kısıtlamayı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden kadın kimliğini vermemek için sinir krizi geçirdi

'da sokağa çıkma kısıtlamasında, bir kadın kimlik vermemek için sinir krizi geçirip dakikalarca polis ekiplerine direndi. Sinir krizi geçiren kadın kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere zor anlar yaşattı.

Olay, merkez ilçesi 'nde meydana geldi. Kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, gece saatlerinde sokakta yürüyen .(26)'nin durumundan şüphelenerek kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen Yasemin T., polis ekiplerinin ikazlarına uymayarak sinir krizi geçirdi. Yasemin T.'nin zorluk çıkarması üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yasemin T., yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına uymadı. Yasemin T.'nin kendine zarar vermeye başlaması üzerine polis ekipleri, Yasemin T.'yi zor kullanarak gözaltına aldı.

Karakola götürülen genç kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, ekiplere zorluk çıkardığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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