Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerede?'

Bunun fotoğrafları da var. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Ben kendilerine sormak istiyorum; 'Sıradan bir kutuda insan organı nasıl taşınır?' Bunun peşini bırakmayacağız. Babam hiçbir zaman hastalığının ne olduğunu bilemeyecek" ifadelerini kullandı.