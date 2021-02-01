01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerede?'

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerede?'

'da dalak büyümesi teşhisi konularak ameliyat edilen 55 yaşındaki Ahmet Kıral'ın 'a patolojiye gönderilen organı kayboldu. 'nca belirlenen kargo yerine başka bir kargo şirketiyle 'standart kargo' ibaresiyle dalağının gönderildiğini öğrenen Kıral, 'Dalağım nerede?' diyerek duruma tepki gösterdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
ABONE OL
Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

Yalova'da, Ahmet Kıral, karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral'a, 'dalak büyümesi' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

Bunun üzerine, geçen yıl 10 Kasım'da ameliyat olan Kıral'ın dalağı tamamen alınarak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul'a patoloji servisine gönderildi. Kıral da ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilip, evine dönerken, test sonuçlarının da 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

KARGOYA VERİLEN DALAK KAYBOLDU

15 günlük sürenin geçmesine rağmen test sonuçlarıyla ilgili herhangi bir sonuç çıkmayınca Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, durumdan şüphelendi ve sık sık hastaneye giderek babasının test sonuçlarını öğrenmeye çalıştı. Bunun üzerine hastane yetkilileri Ünal Kıral'ı telefonla arayarak, gönderdikleri dalağın kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

'STANDART EŞYA GİBİ GÖNDERİLMİŞ'

Ünal Kıral, yaptığı araştırma neticesinde kargoya verilen dalağın kargo paketinin fotoğraflarına ulaştı. Kargo paketinin fotoğrafını inceleyen Ünal Kıral, kargo barkodu üzerinde 'standart kargo' ibaresini gördü.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

Sağlık Bakanlığı tarafından anlaşmalı kargolarla gönderilmesi gereken bir organın sıradan bir kargo şirketiyle 'standart kargo' adı altında gönderildiğini öğrenen Ünal Kıral, babası Ahmet Kıral ile birlikte Avukat Musap Nayman'a giderek, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

'DALAĞIM NEREDE?'

Ahmet Kıral, 'standart kargo' olarak gönderilen kargonun içerisinde bulunan dalağın ise zarar görüp çöpe atıldığını belirtti. Yaşanan süreçle ilgili olarak karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini söyleyen Kıral, "Dalağımın biraz şiş olduğunu hissettim. Doktor, muayene etti, film çektiler.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat olduktan sonra dalağımı, patolojiye gönderdiler. Karton kutu içerisine koyup kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içerisinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım şimdi nerede?" diye soruyor.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

'SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Yetkililer hakkında hukuki süreç başlattıklarını dile getiren Ünal Kıral, "Babam şiddetli karın ağrısıyla özel hastaneye başvurdu. Yapılan muayenelerin ardından babamın ameliyat olmaktan başka çaresi olmadığı söylendi. Babamın ameliyatının ardından alınan dalağı İstanbul'a gönderildi.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

15 gün sonra sonucun çıkacağı söylendi. 15 günün ardından hastaneye uğradığımda sürekli 'Sonuç çıkmadı, çıkmak üzere' gibi gerekçelerle oyalandım. Bir sabah hastaneden arayıp dalağın kaybolduğunu söylediler. Dalak, kargo şirketi tarafından taşındığı kartonda patlıyor ve çöpe atılıyor.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

Bunun fotoğrafları da var. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Ben kendilerine sormak istiyorum; 'Sıradan bir kutuda insan organı nasıl taşınır?' Bunun peşini bırakmayacağız. Babam hiçbir zaman hastalığının ne olduğunu bilemeyecek" ifadelerini kullandı.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

'DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ahmet Kıral'ın avukatı Musap Nayman, "Paketin kargo şubesindeki fotoğraflarına ulaştık ve suç duyurumuzu yaptık.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

Tazminat davası süreci de devam etmektedir. İnsan onuruna yakışmayan bu müdahalenin başkalarına yapılmaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Bu olaydan dolayı müvekkilimde maddi ve manevi zarar meydana gelmiştir. Hastalığı bu nedenle tespit edilememiştir" diye konuştu.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

'ORGANLAR 3 AŞAMALI PAKETLENMELİYDİ'

Avukat Nayman, hastane yönetiminin, organların yolda bozulmaması için yasal mevzuata aykırı hareket ettiğini dile getirdi. Nayman, "Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

Organların yolda bozulmaması için bu gereklidir. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından 'onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır' ibaresi vardır.

Patolojiye gönderilen organı kayboldu: 'Dalağım nerde?'

Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir. İnceleme sonucunda, kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını; hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA