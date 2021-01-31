Sahada koronavirüs ile mücadelede eden 200 filyasyon ekibi tarafından yaşlı vatandaşların evlerine gidilerek yapılan koronavirüs aşıları, tüm hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde de önceden randevu alınarak yaptırılabiliyor. Aşılama çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği kentte, şu ana kadar 40 binin üzerinde kişiye aşı yapıldı.