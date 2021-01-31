Kuşçuda taciz dehşeti! Genç kıza dehşeti yaşattılar
Son dakika haberine göre; İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir evcil hayvan satış mağazasına giden genç kız kuşları severken mağazada çalışan görevli tarafından cinsel tacize maruz kaldı. Olay sonrası genç kızın babası, mağaza satıcısından şikayetçi oldu.
İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen olayda genç kız defter almak için kırtasiyeye gitti. Kırtasiyeden sonra evcil hayvan satış mağazasına giden genç kız mağazadaki evcil hayvanlara bakmaya başladı.
EVCİL HAYVAN DÜKKANINDA TACİZ
Bir süre sonra kuşların fiyatına bakarken satıcıyla konuşmaya başlayan genç kız, bir kuşa 'ne kadar tatlı' dedi.
Satıcı adam 'senin gibi' diyerek genç kıza laf attı. Bunun üzerine şüpheli adam, 15 yaşındaki genç kızı rahatsız etmeye başladı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Genç kızı taciz etmeye başlayan 56 yaşındaki O.K. isimli adam, tacize devam edince genç kız mağazayı terketti. Yaşanılan bu olay sonrası 15 yaşındaki genç kızın babası O.K. isimli satıcıdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen adam, ifadesinde olay günü genç kıza kuşları tanıttığını, ardından genç kızın dükkandan çıkıp gittiğini söyleyerek üzeri atılı suçları kabul etmediğini belirtti.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Genç kıza evcil hayvan mağazasında cinsel saldırıda bulunan şüpheli O.K. hakkında İstanbul Başsavcılığı, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli satıcının yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.