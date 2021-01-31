31 Ocak 2021, Pazar
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3 çocuğun yürek sızlatan görüntüsü! Polis inceleme başlattı

'da yaşları 14 olan 3 çocuk, bahçe duvarının arkasına gizlenerek ellerindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandıkları görüntülendi. Amatör kameralara yansıyan olay sosyal medyada 'Nereye gidiyor bu nesil' sözleriyle paylaşıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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3 çocuğun yürek sızlatan görüntüsü! Polis inceleme başlattı

Edinilen bilgiye göre, 'da yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına saklanarak uyuşturucu madde kullandıklarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

3 çocuğun yürek sızlatan görüntüsü! Polis inceleme başlattı 3 ÇOCUĞUN YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜSÜ! POLİS İNCELEME BAŞLATTI

O anları kayda alan vatandaş, 'Nereye gidiyor bu nesil' diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Uyuşturucu yaşının çocuklara kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, yürekleri sızlatan bu durumu önlemek için çalışma yapılmasını istedi.

Polis, görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların ellerindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandıkları görülüyor.

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