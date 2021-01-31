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3 çocuğun yürek sızlatan görüntüsü! Polis inceleme başlattı

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Giriş: 31.01.2021 15:58
Güncelleme:31.01.2021 16:14
Sakarya'da yaşları 14 olan 3 çocuk, bahçe duvarının arkasına gizlenerek ellerindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandıkları görüntülendi. Amatör kameralara yansıyan olay sosyal medyada 'Nereye gidiyor bu nesil' sözleriyle paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca'da yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına saklanarak uyuşturucu madde kullandıklarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

O anları kayda alan vatandaş, 'Nereye gidiyor bu nesil' diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Uyuşturucu yaşının çocuklara kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, yürekleri sızlatan bu durumu önlemek için çalışma yapılmasını istedi. Polis, görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların ellerindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandıkları görülüyor.

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