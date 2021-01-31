31 Ocak 2021, Pazar
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Trafik magandası ünlü futbol menajeri çıktı! Gözaltına alındı

'de çok sayıda futbolcunun menajerliğini üstlenen , 'da lüks otomobiliyle drift yaptığı ve 200 kilometreyi geçen hızda araç kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alındı. , 3 yıl önce drift yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılan sürücüye 8 bin 353 lira ceza kesildiğini ve ehliyetine el koyulduğunu bildirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
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Trafik magandası ünlü futbol menajeri çıktı! Gözaltına alındı

'de , , gibi pek çok kulüpte futbol oynayan 41 sporcunun menajerliğini üstelenen şirketin kurucusu ve CEO'su , 06 EEK 77 plakalı lüks otomobili ile 'nın çeşitli yerlerinde drift yaparken ve akan trafikte aşırı hız yaparken kaydettiği videolarını uygulaması üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Trafik magandası ünlü futbol menajeri çıktı! Gözaltına alındı TRAFİK MAGANDASI ÜNLÜ FUTBOL MENAJERİ ÇIKTI! GÖZALTINA ALINDI

Karagöl, paylaştığı videoların birinde, araç trafiğine açık bir kavşakta otomobiliyle uzun süre drift yaptı. Ardından da hızla gözden kayboldu.

Diğer bir videoda ise Karagöl'ün, Ankara'nın en işlek bulvarlarından 'nda saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla araç kullanırken, otomobiline patinaj yaptırmaya çalıştığı görüldü.

Karagöl'ün Tik Tok'tan paylaştığı videolar, diğer sosyal medya mecralarına da yansıdı. Karagöl'ün videoları sosyal medya da tepki çekti.



'EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'

Olayla ilgili Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde araç sürücüsü Mustafa Erdem Karagöl isimi şahıs gözaltına alınmış, yapılan incelemede görüntülerin 2018 yılına ait olduğu tespit edilmiştir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine el konulmuş ve 8 bin 353 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç trafikten men edilmiştir" denildi.

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