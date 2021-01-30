Kocası kaynar suyla haşlamıştı! Rukiye Ay'ın sözleri yürek dağladı

'GÖZÜMÜ KAPATTIĞIMDA O ANI YAŞIYORUM'

Yaşadıklarını unutamadığını ve her gözünü kapattığında yaşadığı anı hatırladığını belirten Ay, ''O anı, hala unutamadım. Gözümü kapattığımda o anları hatırlıyorum. Çocuğumun ağladığı çığlık sesleri aklıma geliyor. O an ölseydim kurtulurdum ama ben kaç haftadır ne yaşıyorum ne de ölemedim. O gün su üzerime döküldükten sonra buharlaştığını hissettim. Bir taraftan da çocuğum ağlıyordu. Ambulans çağırması ve hastaneye götürmesi için Ali'ye yalvardım. Hiçbir şekilde ne telefonumu bana verdi ne yardım çağırdı. Panikle babasını aradı. Ben o sırada kapıyı açıp yardım istedim. O sırada kapıya elim sıkıştı ama ben o acıyı hissetmedim bile. Sonra Ali, babasıyla telefonla konuştuğu sırada kızımı da alıp karşı komşuya geçerek yardım istedim. Sonra onlar ambulans ve polis çağırdı'' dedi. Rukiye Ay, kadınlara, eşlerinin uyguladığı şiddete sessiz kalmamaları ve ikinci şansı vermemelerini tavsiye ederek, ''İkinci şans verilmemeli, arada çocuk da olsa olmuyor. Ya siz ya çocuğunuz şiddete uğruyor'' diye konuştu.