Kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yol yaptı! Baba ve kızdan A Haber’e özel açıklamalar
Hakkari'de Anıtkabir’i görmek isteyen kızının isteğini yerine getirmek isteyen inşaat işçisi baba, kızına bir sürpriz yaptı. Evinin bahçesinde biriken kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yolu inşaa etti. Baba Mehmet Şerif Karahan ve kızı Hira Karahan A Haber muhabiri Ahmet Çelik’e duygularını anlattı.
YAŞAM ahaber.com.tr
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Baba Mehmet Şerif Karahan, "Anıtkabir benim için de çok değerli. Kızım da istedi bunu. Onun kuzeni çok çalışkan olduğu için onu Anıtkabir'e götürdüler. Ben de onun isteğini kırmamak için 10 gün içerisinde burayı yaptım." dedi.
Mehmet Şerif Karahan, "Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet geldi evimize. Yaptığımız Anıtkabir'i gördüler çay içip bizi Ankara'ya davet ettiler." ifadelerini kullandı.
Küçük Hira Karahan, "Kuzenim gitmişti 3 yıl önce oraya. Bende oraya gitmek istedim. Ben de bu isteğimi babama söyledim. Bana sürpriz yaptı ve Anıtkabir inşaa etti." diye konuştu.