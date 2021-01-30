Kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yol yaptı! Baba ve kızdan A Haber’e özel açıklamalar

Baba Mehmet Şerif Karahan, "Anıtkabir benim için de çok değerli. Kızım da istedi bunu. Onun kuzeni çok çalışkan olduğu için onu Anıtkabir'e götürdüler. Ben de onun isteğini kırmamak için 10 gün içerisinde burayı yaptım." dedi.