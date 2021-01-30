30 Ocak 2021, Cumartesi
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Kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yol yaptı! Baba ve kızdan A Haber’e özel açıklamalar

'de ’i görmek isteyen kızının isteğini yerine getirmek isteyen inşaat işçisi baba, kızına bir sürpriz yaptı. Evinin bahçesinde biriken kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yolu inşaa etti. Baba ve kızı muhabiri ’e duygularını anlattı.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Baba , "Anıtkabir benim için de çok değerli. Kızım da istedi bunu. Onun kuzeni çok çalışkan olduğu için onu Anıtkabir'e götürdüler. Ben de onun isteğini kırmamak için 10 gün içerisinde burayı yaptım." dedi.

Mehmet Şerif Karahan, "Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet geldi evimize. Yaptığımız Anıtkabir'i gördüler çay içip bizi Ankara'ya davet ettiler." ifadelerini kullandı.

Küçük , "Kuzenim gitmişti 3 yıl önce oraya. Bende oraya gitmek istedim. Ben de bu isteğimi babama söyledim. Bana sürpriz yaptı ve Anıtkabir inşaa etti." diye konuştu.

Küçük Hira Karahan

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