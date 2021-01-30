İstanbul'a yine kar geliyor! 1985 kışı gibi kar kalınlığı 1 metre olabilir

METEOROLOJİ SAAT VERİP UYARDI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün saat 19.00'da başlayacak olan kar yağışı Adana'nın kuzeyinin yüksekleri, Sivas ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların yarın saat 15.00'e kadar yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.