Ağır hastaları bu sözlerle kandırdı: Koronavirüs ilacını buldum

'KAZANÇ BÜYÜK ORTAK OLALIM'

Can hakkında, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları dikkat çekici detaylar içeriyor. Can, iddiaya göre, Türkiye'ye döndükten sonra, bir arkadaşının yardımıyla geceleri askeri bir hastanede gizlice ilaç üretimi yaptığını söyledi. Birçok ağır hastalığı bitkisel ilaçlarla iyileştirdiğini, COVID-19'un dahi ilacını bulduğunu söyleyen Can, temasa geçtiği işinsanlarına da "Bu işte büyük kazanç var. Siz de yatırım yapın. Kazanca da ortak olun" vaadinde bulundu.