Ağır hastaları bu sözlerle kandırdı: Koronavirüs ilacını buldum

Fatih E.: Kanser hastası Fatih E. de, Mehmet Sıddık Can ile yolu kesişen isimlerden biri. 4'üncü evre kanser hastası olan Fatih E., ancak bir süre sonra Can'a ulaşamaz oldu. E.'nin yakın çevresine "Bir umut bu adamın ilaçlarına bel bağladım. Şimdi ise ölümü bekliyorum" dediği öğrenildi.

Zekiye-Kerim Erözbağ: Ankara'da güzellik merkezi işleten çift, Can'a, ilaç üretimi için 1.3 milyon liraya yakın para verdi. Can, temasta olduğu üst düzey bazı işinsanlarını da Kerim Erözbağ ile tanıştırarak güvenini kazandı. Ancak Can, aldığı parayı iade etmediği gibi izini kaybettirdi.