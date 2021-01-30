Japonya'da şoke eden olay! Annesinin cesedini 10 yıl derin dondurucuda sakladı
Tokyo'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 48 yaşındaki Yumi Yoshino, 10 yıl önce hayatını kaybeden annesinin cesedini derin dondurucuda sakladı. Yumi Yoshino, evin kirasını ödeyemeyip çıkmak zorunda kalınca gerçek ortaya çıktı.
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Yerel basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre 48 yaşındaki Yumi Yoshino, Tokyo'da birlikte yaşadıkları evde 10 yıl önce annesini ölü olarak buldu.
Annesinin cansız bedenini yıllarca dondurucuda saklayan Yoshino, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi.
Daireye gelen temizlik görevlisinin cesedi bulmasıyla ortaya çıkan olayın ardından şüpheli, Tokyo yakınlarındaki Chiba'da kaldığı otelde dün yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, "Evden taşınmak istemediğim için sakladım" dediği belirtildi.