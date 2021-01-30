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Japonya'da şoke eden olay! Annesinin cesedini 10 yıl derin dondurucuda sakladı

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 48 yaşındaki , 10 yıl önce hayatını kaybeden annesinin cesedini derin dondurucuda sakladı. Yumi Yoshino, evin kirasını ödeyemeyip çıkmak zorunda kalınca gerçek ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Japonya'da şoke eden olay! Annesinin cesedini 10 yıl derin dondurucuda sakladı

'nın başkenti 'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hayatını kaybeden annesinin cansız bedenini dondurucuda saklayan bir kadın, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

Yerel basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre 48 yaşındaki , Tokyo'da birlikte yaşadıkları evde 10 yıl önce annesini ölü olarak buldu.

Annesinin cansız bedenini yıllarca dondurucuda saklayan Yoshino, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi.

Daireye gelen temizlik görevlisinin cesedi bulmasıyla ortaya çıkan olayın ardından şüpheli, Tokyo yakınlarındaki Chiba'da kaldığı otelde dün yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, "Evden taşınmak istemediğim için sakladım" dediği belirtildi.

Donmuş cesette darp izine rastlanmadığı öğrenilirken, şahsın kesin ölüm nedeni ve zamanının da tespit edilemediği kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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