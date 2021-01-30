30 Ocak 2021, Cumartesi
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Gaziantep'de koronavirüs vaka sayısı tekrar artışa geçti! Vali uyardı: Rehavete kapılmayın

 Valisi , koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte düşüşte olan koronavirüs vaka sayısının tekrar artışa geçtiğini söyledi ve vatandaşları rehavete kapılmamak konusunda uyardı.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Gaziantep'de koronavirüs vaka sayısı tekrar artışa geçti! Vali uyardı: Rehavete kapılmayın

Valisi , vatandaşları rehavete kapılmamaları yönünde uyardı.

Pandemi kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Gül, özellikle 75 yaş üstü vatandaşların aşılarını yaptırmalarını istedi. Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"İlimizde yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti.

Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor.

Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar" ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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