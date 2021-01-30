Ankara’da çökertilen fuhuş çetesiyle ilgili çarpıcı itiraf: Arkada odada bana tecavüz etti

Önceki gün Ankara'da düzenlenen operasyonla 29 kadını fuhuşa sürükleyen şebeke çökertilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştı. Çete lideri Osman K. tarafından tecavüze uğrayan N.F. yaşadığı o korku dolu anları SABAH'a anlattı. Ankara'ya kızını yalnız bırakmamak için geldiğini ve bir süre sonra iş aramaya başladığını söyleyen N.F., Yenimahalle'de Osman K. ile tanıştığını söyleyerek hayatının nasıl karardığını anlattı.