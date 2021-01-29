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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre () ve 'nın bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen sefer saatleri...

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, 07.45 Kabataş-Bursa, 08.30 Bursa-Kadıköy, 09.45 Yenikapı-Yalova, 09.45 Yalova-Yenikapı, 10.30 Bursa-Kabataş seferlerinin yapılamadığı, 11.35 Kadıköy-Bursa, 12.00 Bostancı-Bandırma ve 15.30 Bandırma-Bostancı seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise 11.00 Beşiktaş-Adalar ve 12.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

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