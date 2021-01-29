Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi
Son dakika haberine göre İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen sefer saatleri...
YAŞAM AA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, 07.45 Kabataş-Bursa, 08.30 Bursa-Kadıköy, 09.45 Yenikapı-Yalova, 09.45 Yalova-Yenikapı, 10.30 Bursa-Kabataş seferlerinin yapılamadığı, 11.35 Kadıköy-Bursa, 12.00 Bostancı-Bandırma ve 15.30 Bandırma-Bostancı seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise 11.00 Beşiktaş-Adalar ve 12.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.