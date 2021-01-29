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Çanakkale’de otomobili baraj suyuna kapılan adamın annesi: Bize onu vermiyor, vermiyor, vermiyor…

’ta işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan 'nu arama çalışmaları sürüyor. Anne ,  “O kadar sevilen bir çocuk ki, su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor, vermiyor, vermiyor. Su bize onu vermiyor. Canım burada ya…” diyerek yürekleri dağladı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Çanakkale’de otomobili baraj suyuna kapılan adamın annesi: Bize onu vermiyor, vermiyor, vermiyor…

'nun beraberinde bulunan evli ve 2 çocuk annesi 50 yaşındaki 'in dün cansız bedenine ulaşılmıştı.

ilçesine bağlı Kırca köyündeki 'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu.

Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının dünkü ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Gün boyu devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verildi.

, , jandarma ve ekiplerince yürütülen arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. 5 bot ile devam eden arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor.

Yüzer iskeledeki ekip ise dip tarama cihazıyla arama yapıyor. Ayrıca dronla da baraj göleti zaman zaman taranırken, İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen komandolar da bugün barajın kıyı şeridinde arama yapıyor.

Soğuk hava nedeniyle zor şartlar altında devam eden arama çalışmalarının yapıldığı bölgede bir çadırı kuruldu. ekiplerinin de destek verdiği çalışmalara katılan ekiplere, ısınmaları için çorba ve çay servisi yapılıyor.

Çanakkale'deki Ayvacık Barajı'nda suya kapılan otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları süren evli ve bir çocuk babası Mürsel Meracıoğlu'nun (40) annesi 'nun umutlu bekleyişi sürüyor.

3 gündür baraj kenarından ayrılmayan anne Meracıoğlu, "Üç günden bu yana bekliyoruz. O kadar sevilen bir çocuk ki, su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor, vermiyor, vermiyor. Su bize onu vermiyor. Canım burada ya. Bir tane kızı var. Eşi burada değil. Yavrum, annem ben sana sevdiğini nasıl getireceğim" diyerek, gözyaşı döktü.

Elinden cep telefonunu bir an bırakmayıp, yakınlarına oğlunun kaybolduğu yeri gösteren annenin feryadı yürek yakıyor.

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