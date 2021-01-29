Çanakkale’de otomobili baraj suyuna kapılan adamın annesi: Bize onu vermiyor, vermiyor, vermiyor…

3 gündür baraj kenarından ayrılmayan anne Meracıoğlu, "Üç günden bu yana bekliyoruz. O kadar sevilen bir çocuk ki, su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor, vermiyor, vermiyor. Su bize onu vermiyor. Canım burada ya. Bir tane kızı var. Eşi burada değil. Yavrum, annem ben sana sevdiğini nasıl getireceğim" diyerek, gözyaşı döktü.