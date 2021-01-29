30 Ocak 2021, Cumartesi
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Hakkari'de şüpheli ölümler! Cesetleri depoda bulundu

Son dakika yaşam haberleri... 'nin ilçesinde bir depoda 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis şüpheli ölümlerle ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Hakkari'de şüpheli ölümler! Cesetleri depoda bulundu

Edinilen bilgilere göre, Güngör Mahallesi'nde bulunan bir kömür deposunda 2 kişi ölü olarak bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sonucu ölen şahısların E.Ö. ve A.Ö. olduğu belirlendi.

Şahısların cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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