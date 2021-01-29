Meteorolojiden flaş uyarı! 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı! Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 6 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği belirtilirken, vatandaşlar fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle uyarıldı. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağışı gelecek mi? İşte detaylar...
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KUVVETLİ FIRTINA GELİYOR
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te 30 Ocak 2021 Cumartesi günü gece 00.00 ila 31 Ocak 2021 Pazar günü saat 11.00'a kadar sürecek fırtına, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 75-88 kilometre/saat) bekleniyor.
Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Ayrıca ağaç veya direklerin devrilmesi de beklenen hadiselerdendir. Bu durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
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