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PKK’nın gizli arşivinde ifşa oldu! Anestezi teknikeri terörist çıktı

kod adlı 'nın üzerinde ele geçen şifreli örgüt arşivinden çıkanlar şoke etti. Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde anestezi teknikerliği yapan 'ın terörist kıyafetleriyle örgüt kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulundu. Karadağ açığa alınıp tutuklandı ve hakkında örgüt üyesi olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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PKK’nın gizli arşivinde ifşa oldu! Anestezi teknikeri terörist çıktı

'nin Yalımlı Köyü Hevsel mezrasında 3 ay önce 3 korumasıyla öldürülen ve 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Özel güç sorumlusu kod adlı 'nın üzerinde ele geçen şifreli örgüt arşivinden bir kamu görevlisi daha çıktı.

Örgüt kampında silahlı teröristlerle birlikte çekilen fotoğraflar ve açık kimlik bilgilerinin incelenmesiyle bu kişinin Hastanesinde anestezi teknikeri olan olduğu tespit edildi.

Karadağ açığa alındı, ardından tutuklandı. Şifresi kırılan ve çözümü yapılan dokümanda, Karadağ'ın kod adını kullandığı, örgüte katıldığı tarih gibi bilgiler yer aldı. Dokümanda Karadağ'ın örgüte katıldıktan sonra ağır makineli tüfek, kalaşnikof, Roketatar, el bombası ve tabanca eğitimi aldıktan sonra tekrar 'a döndüğü, 2008 yılında tutuklanıp 4 ay cezaevinde kaldığı belirtiliyor.

Dokümanın devamında Karadağ'ın telefon devresi, oto alarm zamanlayıcı gibi uzaktan kumandalı bombalı eylemler için de özel eğitim aldığı bilgisine yer verildi.

İmdat Karadağ'ın 4 yıl önce öldürülen kod adlı terörist ile dağda çekilen fotoğrafları da bulundu. Ele geçen bilgi belgeler üzerine tutuklanan İmdat Karadağ suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Karadağ, "'de DEAŞ'ın kadın ve çocukları kaçırıp öldürdüğü görüntülerden etkilenmiştim. Suriye'ye gitmek istedim. Örgüt üyeleri benim talebini kabul etti, ancak bindiğimiz araçla Lice'ye gittik. Arazide yürürken iki silahlı teröristle karşılaştık. Bunlar bizi alıp 10 kişilik terörist gruba teslim etti. Bana örgüt kimliği verdiler" dedi.

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