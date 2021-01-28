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Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı!

'da bisikletle ilerken bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, sokaktaki gençlerden yedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle ilerlerken 14 yaşlarında olduğu iddia edilen bir kızı taciz ettiği ileri sürülen şüpheli, bölgedeki gençler tarafından yakalandı.

Yere yatırılıp darp edilen şüpheli, gençlerin elinden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Darp anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, gençlerin gitmeye çalışan şüpheliye engel olup yere yatırırken şüphelinin, 'bir dakika polisi ben çağırıyorum' dediği görüldü.

Şüpheliyi darp eden gençlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı şahıs için 112 sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.

Zanlı, tedavi için hastaneye kaldırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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