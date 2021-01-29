Bilim Kurulu'ndan flaş uyarı: Dünyada mutasyonlu virüs hızlı yayılıyor önlemler artıyor! Ev ziyaretlerini kesmeliyiz
Türkiye’de koronavirüs günlük vaka tablosunda 30 binlerden 5 binlere gerileyen vaka sayısı, son 4 günde yeniden 7 bin 500'e yaklaştı. ‘Artışın nedeni yeni varyant mı?' sorusuna Bilim Kurulu üyeleri, "Mutasyonun vakalara etkisini bilmiyoruz. Virüsün yeni varyantının çok daha hızlı arttığı yönünde bir görüntü var. Aynı evde yaşamadığınız insanlarla bir araya gelmemeliyiz. Kapalı alanlarda toplanmamalıyız." cevabını verdi.
En yüksek vaka sayısının (33 bin 198) açıklandığı 8 Aralık'tan bu yana düşüş oranı yüzde 80'e yaklaşmasına karşın son günlerde vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. 7 bin 550 yeni vakanın açıklandığı 16 Ocak'tan bu yana grafik dalgalı bir seyir izledi.
"CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ"
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Vakalarda yaşanan artışın sebebinin bu yeni varyant olup olmadığı konusunda araştırmalar yapılıyor. Bundan emin olmalıyız. Ancak ciddi kaygı duyuyoruz. Virüsün yeni varyantının çok daha hızlı arttığı yönünde bir görüntü var. Bunun için dünyada önlemler artıyor. Aynı evde yaşamadığınız insanlarla bir araya gelmemeliyiz. Kapalı alanlarda toplanmamalıyız. Ev ziyaretlerini kesmeliyiz." dedi.
"TABLOYU YAKINDAN İZLİYORUZ"
Prof.Dr. Deniz Çalışkan, "Özellikle Brezilya ve Güney Afrika'daki varyantı yakından izliyoruz. İngiltere'deki varyantın özellikleri daha net ortaya kondu. Aşılama açısından risk teşkil etmediği vurgulandı. Bulaştırıcılığı artırdığı belirtildi. Haftaya sömestrenin etkisi daha net görülecek. Varyantların etkisi ortaya konulana kadar tedbiri artırabiliriz. Burada önemli olan panik değil farkındalıktır. Kapalı ortam, kalabalık, kötü havalandırma (3K), her daim buralardan uzak duralım. Koronavirüs 3K'yı çok sever." ifadelerini kullandı.
"DÜŞÜŞ DURDU, ÇIKIŞ BAŞLADI"
Akşam'a açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Bu veriler bize salgındaki düşüş hızının artık durduğunu; ibrenin az da olsa yukarıya doğru çıkmaya başladığını söylüyor.
İKİ DOZ DA AYNI AŞI OLMALI
"Bir kişi ilk dozu hangi aşıdan olduysa ikinci dozun da o aşıdan olması gerekir. Ancak 6 ay sonra tekrar bir aşılama söz konusu olursa o zaman Türkiye'nin elindeki başka aşı uygulanabilir. O dönemde yerli inaktif ya da mRNA aşılarımız devreye girebilir." diye konuştu.