İKİ DOZ DA AYNI AŞI OLMALI

"Bir kişi ilk dozu hangi aşıdan olduysa ikinci dozun da o aşıdan olması gerekir. Ancak 6 ay sonra tekrar bir aşılama söz konusu olursa o zaman Türkiye'nin elindeki başka aşı uygulanabilir. O dönemde yerli inaktif ya da mRNA aşılarımız devreye girebilir." diye konuştu.