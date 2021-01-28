Ruhsatsız hastanede yapılan estetik ameliyatı davalık oldu

Ameliyat sonrası yeniden dayanılmaz acılar çeken N.T., başka bir hastaneye başvurdu. Göğüs ameliyatında dikişlerin yanlış atıldığı, bu nedenle protezin kayıp iltihap kapmaya devam ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine N.T. protezleri çıkarttırıp doktor Ö.A.'dan şikâyetçi oldu.

N.T., avukatı Koray Özdoğan aracılığıyla yaptığı araştırmada hastanenin o dönem estetik ve plastik branşının faaliyet belgelerinin bulunmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan N.T., doktorun hiçbir iltisakı bulunmayan hastanede ameliyat gerçekleştirerek hayatını riske attığını ileri sürerek şikayetçi oldu.