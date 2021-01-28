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Ruhsatsız hastanede yapılan estetik ameliyatı davalık oldu

'da botoks ve facialarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul’da bir kadın estetik cerraha, estetiği ameliyatı yaptırdı ancak vücudu iltihap topladı. Kadın, doktorun ameliyatı estetik cerrahi uygulamaları için ruhsatı olmayan hastanede yaptığını öğrenince şikâyetçi oldu.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Ruhsatsız hastanede yapılan estetik ameliyatı davalık oldu

'da 43 yaşındaki N.T. estetiği yaptırmak için geçtiğimiz yıllarda ünlü cerrahı Ö.A'nın muayenehanesine gitti. İddiaya göre doktor söz konusu operasyonu 'deki özel bir hastanede gerçekleştirdi. 5 saatlik ameliyatın ardından taburcu edilen kadına operasyonun gayet başarılı geçtiği ve bacağına ek bir parça konulduğu söylendi.

Edinilen bilgiye göre N.T.'ye giymesi için bir de özel iç çamaşırı verildi. Ameliyat sonrası düzenli olarak pansumana giden genç kadının iddiaya göre iyileşmesi gereken rahatsızlıkları tam tersine şiddetli şekilde artarak devam etti ve kapanması gereken dikişlerden iltihaplar aktı.


Doktorla yeniden görüşen N.T.'ye 15 dakika süren küçük bir operasyon daha gerçekleştirilmesi gerektiği söylendi. İkinci kez ameliyat masasına yatan genç kadın taburcu oldu ancak doktor, o hastanede çalışmadığı için N.T.'ye rapor yazamadı.

Ameliyat sonrası yeniden dayanılmaz acılar çeken N.T., başka bir hastaneye başvurdu. Göğüs ameliyatında dikişlerin yanlış atıldığı, bu nedenle protezin kayıp iltihap kapmaya devam ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine N.T. protezleri çıkarttırıp doktor Ö.A.'dan şikâyetçi oldu.

N.T., avukatı aracılığıyla yaptığı araştırmada hastanenin o dönem estetik ve plastik branşının faaliyet belgelerinin bulunmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. 'na suç duyurusunda bulunan N.T., doktorun hiçbir iltisakı bulunmayan hastanede ameliyat gerçekleştirerek hayatını riske attığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Dilekçesinde, tarafından bilgi talebi sonrası hastanenin faaliyet izin belgesinin bulunmadığını belirten raporu dosyaya ekleyerek doktorun 'Görevi Kötüye Kullanma', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Yaralama' suçlarını işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Ö.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

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