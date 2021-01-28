Ankara'da dev operasyon! Yurtta yetişen kızları fuhuşa zorlayan çete çökertildi

HEDEFLERİ YURTTA YETİŞEN GENÇ KIZLAR

Çetenin hedefinde aile bağları olmayan ya da güçsüz olan yetiştirme yurtlarından yeni çıkmış genç kızlar olduğu belirlendi. İşte çarpıcı operasyondan görüntüler.

İNSAN TİCARETİ VE FUHUŞA TEŞVİK SUÇUNDAN ALINDILAR

Yapılan teknik takip sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İnsan Ticareti ve Fuhşa teşvik suçlarından E.K. E.D. E.G. M.B. O.D. O.K. S.B. ve Y.B. polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.