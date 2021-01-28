Foreks şirketi tezgahı ile vatandaşın 50 milyon lirasını aldı ortadan kayboldu

Mağdurlardan Yüksel Z. de Muhammet C.'den şikayetçi olup, poliste verdiği ifadesinde, "Benim hesabım yoktu ancak arkadaşım olan Ö.A.'ya ait hesaptan ilk önce 5 bin lira yatırdık. Daha sonra da 5 bin lira ve 2 bin 600 dolar daha gönderdim. 5 bin lira kar payı aldım. Şu an 20 bin liranın üstüne bir alacağım kaldı. Ancak, parayı verdiğimiz kişi ortadan kayboldu, mağdurum" diye konuştu.

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