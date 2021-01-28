Esenyurt'ta isyan ettiren koku! Karanlığı fırsat bilip...

Esenyurt'ta sanayi tesisinden dere yatağına bırakılan atık, kötü kokuya neden olurken, köpükler yola kadar taştı. Atatürk, Kuruçeşme ve Hürriyet Mahallesi'ni saran koku nedeniyle vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bir mahalle sakini olayla ilgili, "Özellikle akşam saatlerinde bunu bırakıyorlar. Çünkü akşam genellikle ıssız oluyor. Bunu fırsat bilip atıkları boşaltıyorlar" dedi.

Atatürk, Kuruçeşme ile Hürriyet Mahallesi'nden geçen ıslah edilmiş dere yatağından dün akşam saatlerinde yayılan koku ve yola taşan köpük çevre sakinlerini endişelendirdi.

POLİSE BİLDİRİLDİ

Yayılan ağır kokudan rahatsız olanlar durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Şikayetlerin giderek artması üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ile Esenyurt Belediyesi ekipleri dün akşam atık su kanalında inceleme yaparak pis koku ve köpüklerin kaynağını bulmaya çalıştı.

"AKŞAM AĞIR KOKU VE KÖPÜKLÜ SIVI VAR"

Çevre sakinlerinden biri, "Sabah işe gittiğimde hiçbir koku veya köpüklü sıvı akışı yok. Ancak, akşam döndüğümde ağır koku ve köpüklü sıvı ile karşı karşıya kalıyorum.

"FIRSAT BİLİP BOŞALTIYORLAR"

Özellikle akşam saatlerinde bunu bırakıyorlar. Çünkü akşam genellikle ıssız oluyor. Bunu fırsat bilip atıkları boşaltıyorlar" dedi.

"FABRİKALARA DENETİM YAPSINLAR"

Bir başka mahalle sakini ise kokunun rahatsızlık verici olduğunu ifade ederek, "Yetkilileri uyardık. Gelip kaynağını bulsunlar, bu konuya el atsınlar. Gerekirse fabrikalarda denetim yapsınlar" diye konuştu.

Derede inceleme yapan belediye ekipleri numune aldı. Kimyasalın dere yatağına bir fabrikadan bırakıldığı tahmin ediliyor.