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Çektiği video kurgu çıkmıştı! Youtuber Fariz hakkında karar verildi

Son dakika haberi... 'da sosyal deney olarak paylaşılan videonun kurgu çıkması üzerine gözaltına alınan Bahşeliyev, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Çektiği video kurgu çıkmıştı! Youtuber Fariz hakkında karar verildi

'da su satan çocukla ilgili bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Çok konuşulan o video kurgu çıktı. videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi.

Talimat üzerine harekete geçen polis ekipleri Bahşeliyev'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahşeliyev, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira veriyordu.

Video sosyal medyada çok konuşuldu.

ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmış ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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