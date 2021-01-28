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Bodrum'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

'nın ilçesinde etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Bodrum'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

İlçenin Yukarı Mazı Mahallesi ile Yayla mevkisinde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının mutluluğunu yaşayan mahalle sakinleri kartopu oynadı.

Kar altındaki mesire alanlarına gelen vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

Kar yağışının şaşkınlığını yaşadığını söyleyen Çağlar Pekpak, 16 yıl sonra bölgeye yağan karın keyfini çıkardıklarını kaydetti.

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