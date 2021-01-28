Kısıtlamalar da etkili oldu! İstanbul'un hava kirliliği yüzde 10 azaldı

Küresel ölçekte hava kirliliğinin azaltılması için birçok çalışma yapıldığını belirten Toros, "Çalışmalar ve alınan önlemlerle zaman zaman hava kirliliği azalsa da atmosferi kirletmeye devam ediyoruz. 2020 yılında dünyada koronavirüs salgını ortaya çıktı. Salgınla beraber dünyada ve Türkiye'de birçok önlem alındı." diye konuştu.

"PANDEMİYLE ATMOSFERDEKİ KİRLETİCİLERİN MİKTARI AZALDI"

Prof. Dr. Toros, alınan önlemlerle insan faaliyetlerinin azaldığını ve insanların daha fazla evlerinde vakit geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti: