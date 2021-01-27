Tavuklarının telef olduğunu görünce dehşet saçtı! Köpeği öldürmekten beter hale getirdi

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli serbest bırakılırken, hakkında 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/A maddesindeki "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" hükmü uyarınca bin 100 TL para cezası uygulandı.