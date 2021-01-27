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Tavuklarının telef olduğunu görünce dehşet saçtı! Köpeği öldürmekten beter hale getirdi

'da bir kişi, 10 tane tavuğu köpek tarafından öldürülünce gözü döndü. Çöplükte kanlar içerisinde bulunan köpek, ’nde tedaviye alındı. Çıkma noktasına gelen gözü ameliyat edilen köpeğin, başından aldığı darbelerle ağır travma içinde olduğu bildirildi. Polis merkezine götürülen şüpheliye 1100 TL para cezası kesildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Tavuklarının telef olduğunu görünce dehşet saçtı! Köpeği öldürmekten beter hale getirdi

Olay, dün akşam saatlerinde 'nde meydana geldi. 'nde bir kişinin, bir köpeği sopayla vurarak yaraladığı, daha sonra da çöpe attığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. ekipleri, verilen adreste 'Rottweiler' cinsi dişi köpeği gözünden ve başından yaralı halde buldu.

Polis ekipleri, sahipsiz hayvana eziyet ettiği belirlenen .'yı yakalayarak 'ne götürdü. Aziz A'nın burada, sokak köpeğinin 10 tavuğunu öldürmesine çok sinirlendiğini, kızgınlıkla dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli serbest bırakılırken, hakkında 5 bin 199 sayılı 'nun 14/A maddesindeki "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" hükmü uyarınca bin 100 TL para cezası uygulandı.

AMELİYAT EDİLDİ

Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi'nden bir ekip, köpeği 'daki 'ne götürdü.

Gözünden ameliyat edilen köpek, ekibine teslim edildi. Köpeği teslim alan görevli, "Şimdi gider gitmez görevlimiz tekrar müdahale edecek. Gözünde ve kafasında açık yaralar var. Onlar tekrardan tedavi edilecek. Durumu şu an gayet ağır. Kafa travması geçiriyor. Ağzında içten kaynaklı kanamalar var.

Kafasında açık yaralar var. Şiddetli darp uygulanmış. Şuuru, bilinci kapalı. Yerinden çıkan bir gözü tekrar burada dikildi. Geri kalan tedavisi İBB'ye ait Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde yapılacak." dedi.

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