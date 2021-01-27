İstanbul’da sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Gülen Pamukçu'nun son sözleri: Abi yetiş beni öldürüyor





"AYAKLARIMLA İTELEYİP EVDEN ÇIKTIM"

Gülen Pamukçu'nun kendisine küfür ettiğini belirten sanık, "Sonrasında mutfağa küfür ederek gidip ekmek bıçağını aldı. Bana saldırdı. Bu esnada sağ elim sargılıydı. Elindeki bıçakla çeneme vurmaya çalıştı. Çenemden yara aldım. Öyle olunca sol elimle bıçağı tutmaya çalıştım. İki parmağım yaralandı. Bu esnada korunmaya çalışırken maktule beni itekleyip yere düşürdü. Maktulenin elindeki bıçağı almak için hamle yapıyordum. Bu arada boğuşuyoruz derken 2-3 dakika süren olay sırasında maktule benim üzerimdeyken ben kalktım. Ayaklarımla iteleyip kalktım ve evden çıktım. Ankara'ya doğru geri döndüm. Daha sonra yakınlarıma haber verdim. Onun yaralandığını anlamamıştım. Yerde kan izleri görmemiştim. Maktulenin öldüğünü sonradan öğrendim. Öğrendikten sonra da karakola gidip teslim oldum" ifadelerini kullanmıştı.