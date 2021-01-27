27 Ocak 2021, Çarşamba
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Elazığ'da kaybolan 3 yaşında çocuk bitkin halde bulundu

'da dün gece saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki , yaklaşık 2 saat sonra jandarma tarafından soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulunarak ailesine teslim edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Elazığ'da kaybolan 3 yaşında çocuk bitkin halde bulundu

Yazıkonak beldesinde yaşayan Ömer Asaf Uçar'ın dün gece saatlerinde kaybolduğu ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda Ömer Asaf, evine 2 kilometre mesafede, soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu. Hastaneye götürülen çocuk yapılan sağlık kontrolünün ardından, ailesine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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