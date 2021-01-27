Sanık Mustafa Yeşil, "Mahkemenize sunduğum ve avukatım tarafından dosyaya konulan 'samimi itirafım' başlıklı mektubu aynen tekrar ediyorum. Ailem hasta ve bakıma muhtaç durumdadır. Olayla bir ilgim olmadığımdan tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

Sanık avukatları ise, söz alarak mütaalayı kabul etmediklerini ve yazılı savunmada bulunmak için süre talep ettiklerini söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Yeşil, Kadir Bakır ve Sebahat Bilici'nin sonraki duruşmada bizzat bulunmaları için bulundukları ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasını belirterek, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.