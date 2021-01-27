İstanbul'da kargo gemisi karaya oturdu

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Beykoz açıklarında kargo gemisi karaya oturdu. İstanbul'dan Rusya'ya gittiği öğrenilen Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, "Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır." açıklamasını yaptı.