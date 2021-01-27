Son dakika: İstanbul'da iş adamı Enver Ocak'a silahlı saldırı

Saldırganların kaçtığı arabanın plakasını tespit eden ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. İş insanının hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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