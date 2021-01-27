Antalya’da yeni evlenen çiftin lüks villasına giren hırsızlar ziynet eşyalarını çaldılar

Giden altınların peşinde olmadıklarını ifade eden Taşar, şüphelilerin kim olduğunu tespit edene 20 bin TL ödül vereceklerini açıkladı. Taşar, "Ödülü belki bizim yakınımızdan, çevremizden bir insan mı onu öğrenmek için koyduk. Onların kim olduğunu bilen, tespit eden kişiye 20 bin TL ödül belirledik. Biz zaten şu anda giden altınların veya çantanın peşinde değiliz. Sadece bize telefon gelse bile şu an kafi" diye konuştu.