Rize’de koronavirüs hastaları temaslıları gizleyince yeni karar alındı

Tünelin sonundaki ışık her ne kadar görünmüş gibi olsa da önümüzde soğuk kış günleri bizi beklediği hasebiyle vaka sayılarının tekrardan artması olasılığına karşın her zamanki kadar tedbirli ve temkinli olmak zorundayız. Asla ve asla rehavete kapılmayalım. Henüz fırtına dinmiş, tehlike geçmiş değildir" diye konuştu.

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