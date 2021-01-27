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Adana'da 26 yaşında genç 15 yıl önce ölen babasının mezarı başında ölü bulundu

'da 26 yaşında bir genç, babasının mezarı başında ölü bulundu. İntihar etmiş olabileceği düşünülen gencin cesedi otopsi için 'na kaldırılırken, polis olayla ilgili araştırma başlattı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Adana'da 26 yaşında genç 15 yıl önce ölen babasının mezarı başında ölü bulundu

'da bir genç, babasının mezarı başında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Burak Mezarlığında meydana geldi. Güvenlik görevlileri mezar başında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112'yi aradı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri şahsın karnına pompalı tüfekle bir el ateş edildiğini ve öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri ise olayın nasıl gerçekleştiğini ve şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



Yapılan çalışma sonucunda şahsın 26 yaşındaki olduğu belirlendi. Mezarın da 2006'da kaybettiği babası 'a ait olduğu anlaşıldı. Polis olay yerinde 1 pompalı tüfek ele geçirirken, Ablak'ın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Ablak'ın üst aramasında ya da çevrede herhangi bir not bulunmazken kesin ölüm nedeni adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacak. Ablak'ın cenazesi otopsi için morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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