Adana'da 26 yaşında genç 15 yıl önce ölen babasının mezarı başında ölü bulundu

Ablak'ın üst aramasında ya da çevrede herhangi bir not bulunmazken kesin ölüm nedeni adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacak. Ablak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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