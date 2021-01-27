Film seti değil gerçek! Mardin'de kan donduran silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı





HIZLA GRUBUN ARASINA DALAN ARAÇ 2 KİŞİYİ EZDİ

Kızıltepe'de yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kaçıştığı, arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği anlar yer aldı. Grupta bulunanlarda biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, karşı tarafın da karşılık vermesi ile çıkan çatışmada, bir kişi kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı görüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü kaydedildi.