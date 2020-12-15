Son dakika koronavirüs haberi | Türkiye'nin en şanslı köylerinden oldu! Hiç vaka görülmedi

Bu yıl biraz daha fazla yoğunluk oldu. Büyükşehirlerde Covid-19 olduğundan dolayı insanlar köye geldi. Bayramdan sonra Sivas'ımızda Covid-19 vakaları baya arttı. Dikkat ettiğimizden dolayı Rabbime şükürler olsun bizim köyümüzde öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Yaz aylarında nüfusumuz 100'ü buldu. Şuan yine mezralarımızla birlikte 40-50 kişi vardır.