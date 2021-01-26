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O ilçede sevindiren haber COVID-19 vakası kalmadı

’ın ilçesinde COVID-19 vakası kalmadı. Güzel haber, İmranlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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O ilçede sevindiren haber COVID-19 vakası kalmadı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde COVID-19 vakası kalmadı. Güzel haber, İmranlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Yaz aylarında COVID-19 vaka sayılarının arttığı Sivas'ta tedbirler sonuç vermeye başladı.

Sivas'ın yaklaşık 8 Bin nüfuslu İmranlı ilçesinde COVID-19 vakası kalmadı. İmranlı Kaymakamlığı güzel haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

İmranlı Kaymakamlığı'nın söz konusu paylaşımında , "Teşekkürler İmranlı ! Covid-19 vakamız 0 " ifadelerine yer verildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe Kaymakamı Hacı Kerim Meral, 21 Ocak'tan itibaren ilçede pozitif yeni vaka görülmediğini belirterek vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

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