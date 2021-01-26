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Engelli çiftin isteği yerine getirildi

’da yaşayan bedensel engelli çiftin engelli rampası isteği, Belediyesi tarafından yapıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Engelli çiftin isteği yerine getirildi

Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Sultan ve Tarık Atasever çifti, evlerine giriş-çıkışlarının zor olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Aşkın Tören'den rampa talebinde bulundu.

Engelli çiftin talebine duyarsız kalmayan Başkan Tören'in talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tarık ve Sultan Atasever'in tekerlekli sandalye ile evine giriş çıkış yapabileceği 7 metre uzunluğunda engelli rampasını yaparak, çifti sevindirdi.

Engelli bireylerin her türlü talebini karşılamaya özen gösterdiklerini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Engelli dostu şehir anlayışıyla çıktığımız bu yolda onların hayatlarını kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri kaldırabilmek için özveri ile çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessümün vesilesi olabilmek adına çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Sultan ve Tarık Atasever çifti, engelli rampasının yapılmasından dolayı Başkan Aşkın Tören'e teşekkür etti.

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