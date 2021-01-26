CHP'li Belediye izliyor: Aydın'da dehşete düşüren manzara! Menderes Nehrine atılan hayvan cesetlerini köpekler parçalıyor
Aydın'da çok sayıda tarım alanında kullanılmak üzere su çekilen Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik oranı 4'üncü seviyeye yükseldi. Nehirde çok sayıda çöp olduğu görülürken,Menderes Nehrine atılan hayvan cesetlerini ise sokak köpeklerinin parçaladığı görüntüler vatandaşları dehşete düşürdü.CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ise yaşanan bu çevre kirliliğine karşı sessizliğini koruyor.
Aydın'da birçok tarım alanına su veren Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı. Nehre atılan öle hayvanları sokak köpeklerinin yediği görüntüler dehşete düşürürken, doğa severler ve çiftçiler bir an önce nehirdeki kirliliğe önlem alınmasını istedi.
SON YILLARDAKİ EN KÖTÜ GÖRÜNTÜ
Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'ın içinden geçip Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, son yılların en kirli dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye genelinde kuraklık yaşayacak iller arasında gösterilen Aydın Ovası'nın sulamasında kullanılan Menderes Nehri'nde kirlilik oranının 4'üncü dereceye kadar çıkması gelecek için endişe yaratıyor.
KÖPEKLER CESETLERİ PARÇALIYOR
Menderes Nehri'nin Söke ovası kısmında ise birken çöpler ise dağ gibi büyüdü. Menderes Nehrine atılan hayvan cesetlerini ise sokak köpeklerinin parçaladığı görüntüler dehşete düşürdü.