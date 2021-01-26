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CHP'li Belediye izliyor: Aydın'da dehşete düşüren manzara! Menderes Nehrine atılan hayvan cesetlerini köpekler parçalıyor

'da çok sayıda tarım alanında kullanılmak üzere su çekilen Büyük 'ndeki kirlilik oranı 4'üncü seviyeye yükseldi. Nehirde çok sayıda çöp olduğu görülürken,Menderes Nehrine atılan cesetlerini ise sokak köpeklerinin parçaladığı görüntüler vatandaşları dehşete düşürdü.CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi ise yaşanan bu çevre kirliliğine karşı sessizliğini koruyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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CHP'li Belediye izliyor: Aydın'da dehşete düşüren manzara! Menderes Nehrine atılan hayvan cesetlerini köpekler parçalıyor

'da birçok tarım alanına su veren Büyük 'ndeki kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı. Nehre atılan öle hayvanları sokak köpeklerinin yediği görüntüler dehşete düşürürken, doğa severler ve çiftçiler bir an önce nehirdeki kirliliğe önlem alınmasını istedi.

SON YILLARDAKİ EN KÖTÜ GÖRÜNTÜ

Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'ın içinden geçip Ege Denizi'ne dökülen , son yılların en kirli dönemlerinden birini yaşıyor. genelinde kuraklık yaşayacak iller arasında gösterilen 'nın sulamasında kullanılan Menderes Nehri'nde kirlilik oranının 4'üncü dereceye kadar çıkması gelecek için endişe yaratıyor.

KÖPEKLER CESETLERİ PARÇALIYOR

Menderes Nehri'nin Söke ovası kısmında ise birken çöpler ise dağ gibi büyüdü. Menderes Nehrine atılan cesetlerini ise sokak köpeklerinin parçaladığı görüntüler dehşete düşürdü.

Son dakika: Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik! Su siyah akıyor CHP'li belediye bakıyor |Video SON DAKİKA: AYDIN'DA BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NDE KİRLİLİK! SU SİYAH AKIYOR CHP'Lİ BELEDİYE BAKIYOR |VİDEO

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