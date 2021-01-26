SON YILLARDAKİ EN KÖTÜ GÖRÜNTÜ

Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'ın içinden geçip Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, son yılların en kirli dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye genelinde kuraklık yaşayacak iller arasında gösterilen Aydın Ovası'nın sulamasında kullanılan Menderes Nehri'nde kirlilik oranının 4'üncü dereceye kadar çıkması gelecek için endişe yaratıyor.

KÖPEKLER CESETLERİ PARÇALIYOR

Menderes Nehri'nin Söke ovası kısmında ise birken çöpler ise dağ gibi büyüdü. Menderes Nehrine atılan hayvan cesetlerini ise sokak köpeklerinin parçaladığı görüntüler dehşete düşürdü.