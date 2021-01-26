26 Ocak 2021, Salı
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Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarının durumlarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre… 'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Tokat'ta mutasyonlu koronavirüs hastalarının durumlarıyla ilgili açıklama

Mutasyona uğramış koronavirüsün 'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra 'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede 5 gün önce merkezde 8, ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi.

Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların tedavileri normal şekilde devam ediyor.

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

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