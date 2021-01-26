Eşinin görüntülerini arkadaşlarına dağıtan kocaya hapis cezası

Eski eşinin özel görüntülerini paylaştığı Nida Nur Yıldız, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada "İddialarımız mahkeme tarafından doğrulandı. Sanığın üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi. İçim çok rahatladı. Tanıkları hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Halen korkuyorum ama kadınlara çağrım korkmasınlar, başına bu tarz şeyler gelen kadınlar kesinlikle sessiz kalmasın. Hak yerini buldu. Çok şükür ki alnımın akıyla çıktım" dedi.