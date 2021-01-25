Bursa’da hırsızlar suçüstü yakalandılar
Bursa'da bir evde hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
YAŞAM AA
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Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde evin çatısında birilerinin olduğunu gören komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.
Şüphelilerin bir evde saklandığını tespit eden polis, içeride arama yaptı.