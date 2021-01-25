25 Ocak 2021, Pazartesi
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Bursa’da hırsızlar suçüstü yakalandılar

'da bir evde hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi, suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Bursa’da hırsızlar suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, merkez 'nde evin çatısında birilerinin olduğunu gören komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelilerin kaçmaması için çevrede tedbir aldı.

Şüphelilerin bir evde saklandığını tespit eden polis, içeride arama yaptı.

Gözaltına alınan 2 kişi, polis merkezine götürüldü.

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