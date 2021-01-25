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Kahramanmaraş'ta halk otobüsünden fırlayan tekerlek 1 kişiyi yaraladı

'ta üzerinde seyir halindeki halk otobüsünden fırlayan , 1 kişinin yaralanmasına, 2 otomobilde maddi hasara neden oldu. Bulvarda lastiğin yokuş aşağı seyretmesi ise kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Kahramanmaraş'ta halk otobüsünden fırlayan tekerlek 1 kişiyi yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay, meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halindeki Y.G.'nin kullandığı 46 H 0019 halk otobüsünün sol arka iki tekerleği yerinden çıktı.

Tekerleklerden birisi refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu. İkinci ise bulvar üzerinde yaklaşık 500 metre ileride kaldırımda yürüyen A.B.'ye (74), ardından iki otomobile çarptı.

tekerleği daha sonra bir iş yerine ait kaldırımdaki sandalyelere çarparak zarar verdi.

Lastiğin çarptığı A.B. 112 Acil Servis ekiplerince Yörükselim Şehir Hastanesinde tedavi altına alırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası otobüsün tekerleği yeniden yerine takılırken, kısa süreli trafiğe kapatılan bulvar yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, olayın yaşandığı bulvarda lastiğin yokuş aşağı seyretmesi ise hem MOBESE hem de güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta halk otobüsünden fırlayan tekerlek 1 kişiyi yaraladı KAHRAMANMARAŞ'TA HALK OTOBÜSÜNDEN FIRLAYAN TEKERLEK 1 KİŞİYİ YARALADI

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