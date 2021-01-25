Eski sevgiliye iğrenç tuzak! Banyoya kilitleyip dehşeti yaşattı

İNTİHAR ENGELLENDİ

Arkadaşı intihar mektubun ardından durumu derhal emniyete bildirdi. Olaya el atan emniyet genç kadın canına kıymasına engel oldu. İfadesi alınan Feyzullah U., sevgili olduklarını, bir süredir aynı evde kaldıklarını, tartıştıklarını vurduğunu, ona "bir hafta benimlesin seni gerçekten terbiye edene kadar bu evden bırakmayacağım" dediğini, banyoyu kirli bıraktığı için bir süre paspasın üzerine oturttuğunu iddia ederek üzerine atılı suçlamaları reddetti.