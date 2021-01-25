Esenyurt'ta dehşet dolu anlar! 17 yaşındaki kız otelin 8. katından düştü
Son dakika haberine göre; Esenyurt'ta 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
YAŞAM DHA
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Olay saat 04.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Z.C. 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Z. C.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.