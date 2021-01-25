25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta dehşet dolu anlar! 17 yaşındaki kız otelin 8. katından düştü

Esenyurt'ta dehşet dolu anlar! 17 yaşındaki kız otelin 8. katından düştü

Son dakika haberine göre; 'ta 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2021
ABONE OL
Esenyurt'ta dehşet dolu anlar! 17 yaşındaki kız otelin 8. katından düştü

Olay saat 04.00 sıralarında 'nda bulunan 11 katlı bir otelde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Z.C. 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Z. C.'nin cesedi morguna kaldırıldı.

Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA