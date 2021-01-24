Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney, güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa), Kuzey Ege kıyıları ile Marmara'nın batısı ve güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.