24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri PKK'dan kopuş sürüyor! Van'da bir terörist ikna sonucu teslim oldu

PKK'dan kopuş sürüyor! Van'da bir terörist ikna sonucu teslim oldu

'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 2014 yılında PKK terör örgütüne katılan bir terörist teslim oldu. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonlar, halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
ABONE OL
PKK'dan kopuş sürüyor! Van'da bir terörist ikna sonucu teslim oldu

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında katılım yapan 1 BTÖ mensubunun 24 Ocak 2021 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı! Nebi Karaman amcamız Cumhurbaşkanımıza dualar ediyor! Allah kabul etsin İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU PAYLAŞTI! "NEBİ KARAMAN AMCAMIZ CUMHURBAŞKANIMIZA DUALAR EDİYOR! ALLAH KABUL ETSİN"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA